У Мінфіні розповіли, який держбанк найбільше готовий до приватизації

Міністерство фінансів України технічно готова до приватизації державного "Укргазбанку", який найбільш підготовлений для входу приватних інвесторів, проте поки не знайшов покупців, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Юрій Буца.

Він нагадав, що стратегія управління держбанками передбачає зниження частки держави у держсекторі.

"Укргазбанк" - це найбільш готовий банк для входу приватних інвесторів. Єдине питання в тому, що на кожен товар має бути покупець", - сказав Буца.

Він зазначив, що поки таких операцій на банківському ринку практично немає. "Технічно ми готові. Але питання – в наявності ринку для такого продажу", - додав заступник міністра.

Буца не став розкривати інформацію про те, проводять Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація попередню передпродажну оцінку держбанків, аргументуючи це зобов'язаннями за не розкриття такої інформації.

Читайте також"Укргазбанк" надасть "Укрзалізниці" кредит на 4 мільярди

При цьому він зазначив, що Мінфін налаштований на приватизацію в середньостроковій перспективі, а юридично можлива як повний, так і частковий продаж держпакетів акцій. "Будь-який вхід якісного іноземного інвестора завжди додає вартості активу навіть за наявності частки держави", - пояснив чиновник.

За його словами, приватизацію великих держбанків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - загальмовує необхідність зміни системи корпоративного управління в цих банках, для чого Верховна Рада має прийняти відповідний закон.

"Зі зміною уряду за регламентним нормам закон повернувся в Мінфін. Ми зібрали робочу групу за участю представників міжнародних фінансових організацій і доопрацювали цей закон з урахуванням змін у законодавстві. Найближчим часом ми подамо її в парламент", - сказав Буца.