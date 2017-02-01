Японія відкинула звинувачення Трампа в маніпулюванні курсом ієни

Японія не займається маніпуляціями для зниження курсу ієни, заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар уряду країни Есіхіде Суга.

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У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що Японія навмисно знижує курс своєї національної валюти, щоб зробити товари більш конкурентоспроможними на світовому ринку. Він підкреслив, що "є країни", маючи на увазі Японію і Китай, які шляхом девальвації своєї валюти та інтервенції на ринку намагаються обійти США.

"Це абсолютно безпідставно. (На валютному ринку – ред.) важлива стабільність. Ми уважно і напружено стежимо за рухами на валютному ринку", - заявив Суга, повідомляє Прайм.

На тлі висловлювань Трампа курс ієни на Нью-Йоркській біржі підскочив до двомісячного максимуму в 112 ієн за долар. На Токійській біржі ієна торгується в середу на рівні 113 ієн за долар без сильних коливань.

Японські фінансові кола вбачають у намірах нової адміністрації переглянути валютну політику привід для занепокоєння. Як очікується, це питання буде піднято на зустрічі японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе і Дональда Трампа 10 лютого.