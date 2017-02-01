Заборона на в'їзд мігрантів: авіакомпанії США подешевшали на біржах майже на $5 мільярдів

15:23, 01 лютого 2017
Фондовий ринок
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Інвестори також стурбовані можливими наслідками запровадженої заборони на прийом біженців в США.

Ілюстрація REUTERS

За два дні найбільші авіакомпанії США втратили 4,9 мільярда доларів своєї ринкової вартості через указу президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд мігрантів на територію Штатів, повідомляє Bloomberg.

"Протягом понеділка і вівторка акції авіакомпаній з індексу S&P 500 впали на 3,8%. Вартість акцій American Airlines Group, яка є найбільшим авіаперевізником в світі, знизилася на 5,8%", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що інвестори також стурбовані можливими наслідками запровадженої заборони. Одні вважають, що обмеження на в'їзд в США можуть спровокувати інші країни прийняти відповідні заходи. Інші, серед яких і Міжнародна асоціація повітряного транспорту, що очікують підвищення вартості авіаперевезень. Існує ризик того, що багато хто просто відмовляться від поїздок у США.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому.

Раніше Трамп оголосив про те, що підписує указ, який вводить нові жорсткі заходи перевірки" іммігрантів. Мета документа, зазначив він, - відгородити країну від терористів.

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Теги: #США#Трамп#мігранти#авіакомпанії