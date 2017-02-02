Публікація фінансового звіту Facebook збільшила статки Цукерберга на $3 мільярди

Як передає РБК, таким чином, всього за добу, стан Цукерберга збільшився до майже $59 мільярдів. Поданим Bloomberg, на тлі публікації звітності акції Facebook виросли в ціні після завершення регулярної сесії на 2,66% до $136,77.

Читайте такожМінінформполітики просить Facebook ввести антифейковий механізм в українському сегменті

За даними журналу Forbes, статки 32-річного засновника Facebook раніше оцінювалися в $55,8 млрд. У списку найбагатших людей планети Цукерберг займає п'яте місце. За версією ділового журналу Fortune Марк Цукерберг став бізнесменом року в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними звіту Facebook, за 2016 рік, чистий прибуток компанії зріс на 177%, склавши $10,217 млрд. У 2015 році цей показник дорівнював $3,688 млрд. Кількість щоденних користувачів соціальної мережі у грудні в середньому склала 1,23 млрд осіб.