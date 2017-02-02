Google випередив Apple і став найдорожчим брендом у світі

Бренд корпорації Google Alphabet став найдорожчим у світі брендом 2017 року, змістивши з першого місця компанію Apple, пише консалтингова компанія Brand Finance.

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Рейтинг Brand Finance складається на основі таких факторів, як фінансовий стан компанії, впізнаваність бренду, лояльність, просування, маркетингові інвестиції, задоволеність персоналу і корпоративна репутація.

За оцінками компанії, вартість бренду Google становить 109,470 мільярда доларів, що на 24,1% більше ніж роком раніше. Вартість бренду Apple за минулий рік, навпаки, скоротився на 26,5%, до 107,141 мільярда доларів.

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"Втрата для Apple стала надбанням для Google. Через шість років, з 2011 року, коли він в останній раз був лідером, Google знову став найдорожчим брендом у світі з оцінкою в 109 мільярдів доларів", - йдеться в релізі, передає Прайм.

До п'ятірки найдорожчих брендів увійшли найбільший в світі онлайн-рітейлер Amazon (106,396 мільярда доларів), американський телекомунікаційний гігант AT&T (87,016 мільярда доларів) і IT-гігант Microsoft (76,265 мільярда доларів).

У десятку найдорожчих брендів 2017 року увійшли також Samsung, Verizon, Walmart, Facebook і китайський банк ICBC.