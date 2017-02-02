Українські аграрні компанії за рік подорожчали на біржах на $1 мільярд

Ринкова капіталізація українських аграрних компаній, акції яких котируються на міжнародних фінансових біржах, станом на 30 січня 2017 року збільшилася на 50% в порівнянні з аналогічною датою минулого року і становила 3,2 млрд дол., повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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«Якщо порівнювати кінець січня 2016 року з аналогічним періодом 2017 року, загальна капіталізація агрохолдингів зросла майже на 50% (+1,074 млрд дол.). Починаючи з 2015 року, це найвищий показник ринкової капіталізації», - йдеться в повідомленні.

За даними УКАБ, найбільше зросла вартість акцій компанії «Кернел» (на 727,5 млн дол.), зокрема, у зв'язку з тим, що в січні 2017 року компанія випустила єврооблігації на суму 500 млн дол. Також зросла капіталізація аграрних холдингів «Астарта» (на 218,9 млн дол.) і «МХП» (на 104,6 млн дол.).

Згідно з повідомленням, порівняно з даними на початок січня 2017 року, капіталізація агрокомпаній зросла на 16,5%.

В УКАБ зазначають, що збільшення вартості акцій компаній є результатом їх прибуткової діяльності і пов'язано з відносною стабілізацією макроекономічної ситуації в країні. За збереження таких умов асоціація прогнозує подальше зростання показника капіталізації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, український аграрний сектор в 2016 році зріс на 3% порівняно з 2015 роком.

За даними Державної служби статистики, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році зросли на 13,5% порівняно з 2015 роком.