Компанія Luxoft придбала українського постачальника ІТ та телеком-рішень

Один з лідерів світового ринку аутсорсингу в IT-сфері компанія Luxoft заявила про придбання української IT-компанії IntroPro, яка розробляє програмне забезпечення для клієнтів в телекомунікаційній сфері медіа, повідомляється на офіційному сайті Luxoft.

Згідно з повідомленням, угода дозволить поглибити компетенції Luxoft і розширити пропозиції для бездротових, кабельних і супутникових провайдерів медіа-контенту, клієнтів, число яких збільшується останні кілька років. Фінансові умови угоди не розголошуються.

"Ми дуже раді вітати IntroPro в сім'ї Luxoft. IntroPro є важливим доповненням до наших поточних пропозицій в сегменті телекомунікацій та медіа, так як вона є лідером в доставці і поширенні високоякісних надійних відеотехнологій", - цитує прес-служба президента і виконавчого директора Luxoft Дмитра Лощиніна.

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Основними напрямками діяльності компанії IntroPro є розробка вбудованих систем, технічне обслуговування та послуги з підтримки програмних рішень замовника, розробка програмних продуктів.

Компанія IntroPro має офіси в Хобокене (Нью-Джерсі), Лос-Анджелесі (Каліфорнія) та Києві (Україна). Вона генерує понад 90% свого доходу від сектора телекомунікацій та медіа, обслуговуючи кілька клієнтів, що базуються в Північній Америці.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року компанія Luxoft була визнана однією з кращих аутсорсингових компаній в світі.

Luxoft є лідером на ринку аутсорсингу в галузі IT. Починаючи з 2005 року, компанія надає в Україні послуги з розробки програмного забезпечення для компаній як світового, так і місцевого рівня з офісів в Києві, Одесі і Дніпропетровську. Кількість співробітників Luxoft в українських центрах розробки становить більше 3 тис. осіб.