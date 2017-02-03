Фонд держмайна шукає радників для приватизації "Центренерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів переговори з великими міжнародними банками Merrill Lynch, Lazard і Citi про участь їх у приватизації 78,3% акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" в ролі посередників, повідомила прес-служба на офіційній сторінці ФДМУ в Facebook.

"Радником має бути хтось з "великих імен" - Merrill Lynch, Morgan Stanley. Ми вже провели переговори з Merrill Lynch, Lazard, Citi. Є зацікавленість", - цитує прес-служба главу фонду Ігоря Білоуса.

Він зазначив, що вже формується комісія з відбору радника для приватизації енергокомпанії, для чого повинні внести свої пропозиції Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство фінансів.

Разом з тим Білоус нагадав, що затягування процесу приватизації як "Центренерго", так і низки держпакетів акцій обленерго пов'язано з неприйняттям у другому читанні законопроекту про ринок електроенергії та відстрочкою впровадження стимулюючого тарифоутворення

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"Це вже стає трохи анекдотичним. Ми говорили з усіма на всіх рівнях, надсилали листи, показували на презентаціях, нагадували в інтерв'ю. Але ситуація не змінилася, і це сильно гальмує приватизацію і наповнення бюджету", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду держмайна допустив перенесення термінів приватизації компанії "Центренерго" на 2018 рік, тоді як раніше продаж компанії планувалася на перший квартал цього року.

За його словами, приватизацією даної компанії цікавляться інвестори з Китаю, Кореї, Туреччини та Індії.

ПАТ "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.