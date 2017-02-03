Антимонопольний комітет дозволив продаж "Карпатнафтохіму"

"Карпатнафтохім" спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену та пропілену.

Антимонопольний комітет надав дозвіл на покупку понад 75% акцій Lukoil Chеmical B. V. (Нідерланди), якій належить 100% нафтохімічної компанії "Карпатнафтохім" (Івано-Франківська обл.), повідомила прес-служба АМКУ. Згідно з повідомленням комітету, компанії Techinservice Limited (Англія) дозволено купити понад 25% нідерландської Lukoil Chеmical B. V., а не вказаним фізичній особі - громадянину України через Xedrian Holding Ltd (Кіпр) – понад 50%. Читайте такожГолова Фонду держмайна розповів, хто хоче купити ГЕС у Миколаївській області Довідка УНІАН. "Карпатнафтохім" (р. Калуш, Івано-Франківська обл.) створено в 2004 році. 100% акцій володіє компанія Lukoil Chemical B. V., зареєстрована Торгово-промисловою палатою в Амстердамі (Нідерланди). Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.

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