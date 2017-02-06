Оприлюднено план приватизації на 2017 рік – ОПЗ хочуть знову виставити на продаж у грудні

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує у листопаді 2017 року виставити на приватизацію 75,22% акцій «Турбоатома», у грудні - повторно провести аукціон з продажу 99,6% акцій тимчасово непрацюючого Одеського припортового заводу (ОПЗ).

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Про це йдеться у плані приватизації на 2017 рік, опублікованому в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

Водночас очільник Фонду держмайна Ігор Білоус неодноразово наголошував, що Одеський припортовий завод доцільно здати в оренду або управління компанії, яка має доступ до основної сировини заводу - газу, або перевести ОПЗ на «давальницьку» схему роботи.

Також Фонд держмайна має намір у березні виставити на продаж 99,99% «Сумихімпрому», а у жовтні - 78,3% акцій великої енергогенеруючої компанії «Центренерго».

У серпні відомство планує розпочати приватизацію 70% акцій «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60% «Запоріжжяобленерго». Крім того, ФДМУ має намір виставити на продаж у липні на фондових біржах по 25% плюс одна акція «Сумиобленерго», «Одесаобленерго», «ДТЕК Донецькобленерго», «Київенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Донбасенерго».

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. Водночас, сума надходжень становить трохи більше 1% від запланованих 17 млрд грн у бюджеті країни на 2016 рік.

У 2017 році заплановано також отримати від приватизації держпідприємств 17 млрд грн.