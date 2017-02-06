Україна планує розмістити євробонди цього року - міністр фінансів

Україна планує цього року вийти на зовнішні ринки запозичень і здійснити розміщення євробондів, однак їх обсяг не буде значним, сказав у ході прес-конференції в Києві міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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«Ми плануємо вийти на зовнішні ринки запозичень. Це не буде велика сума, швидше це буде сигнал про те, що ми присутні на ринку. У значних розміщеннях зараз немає потреби», - сказав міністр, нагадавши, що найближчі два роки Україна має можливість запозичити «дешевші» гроші - по лінії Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Раніше голова Мінфіну вже заявляв, що Україна може вийти на зовнішній ринок запозичень у другій половині 2017 року, але за умови прийнятної ціни розміщення та рівня кредитних рейтингів країни. У вересні 2016 року Україна здійснила розміщення євробондів під гарантії уряду США на 1 млрд дол.