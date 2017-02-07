Обсяг інвестицій в приватизовані об'єкти за рік зріс у 4,6 раза

Загальний обсяг інвестицій у приватизовані підприємства України за 2016 рік зріс у 4,6 раза в порівнянні з аналогічним показником 2015 року – до 5,7 млрд грн, повідомляється на сайті Фонду державного майна України.

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При цьому станом на 1 січня 2017 року загальна сума інвестицій у приватизовані підприємства, внесених покупцями відповідно до інвестпрограм, зросла до 33,5 млрд грн, що на 50,4% більше за план.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг інвестицій у приватизовані підприємства України за 2015 рік зріс на 24% порівняно з аналогічним показником 2014 року – до 1,24 млрд грн.