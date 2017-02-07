Прибуток S&P Global за рік зріс у 1,8 раза

Чистий прибуток компанії S&P Global, що володіє однойменним рейтинговим агентством, за підсумками 2016 року збільшився в 1,75 раза в річному вираженні і становив 2,228 мільярда доларів, йдеться у звітності компанії, передає Прайм.

Розведениий чистий прибуток на акцію компанії за підсумками року становив 7,94 долара проти 4,21 долара в 2015 році. Виручка збільшилася в річному вираженні на 7% і становила 5,661 мільярда доларів.

Чистий прибуток у четвертому кварталі також збільшився - в 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, досягнувши 569 мільйонів доларів. Розведений чистий прибуток на акцію становив 2,05 долара проти 0,91 долара роком раніше. При цьому аналітики очікували значення показника на рівні 1,19 долара. Виручка зросла в річному вираженні на 2% - до 1,399 мільярда доларів.

Компанія прогнозує скоригований розбавлений прибуток на акцію за підсумками 2017 року в діапазоні 5,65-5,90 долара.

Компанія McGraw Hill Financial була заснована в 1917 році в США. У квітні 2016 року вона змінила назву на S&P Global. У структуру корпорації входить ряд підрозділів, що займаються видавничою діяльністю, телемовленням, наданням фінансових послуг.

Компанія володіє одним із трьох найбільших світових рейтингових агентств - S&P, а також діловим виданням BusinessWeek та інформаційним агентством Platts. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку. Штат компанії, за станом на 31 грудня 2016 року, нараховує близько 20 тисяч осіб в 31 країні.