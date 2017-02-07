Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже півмільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 7 лютого, залучило до державного бюджету 450,135 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 9 місяців із середньозваженою дохідністю 15,2% річних за однією заявкою інвестора.

Розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6 і 12 місяців не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також термінами обігу 2-3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 7 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 668,150 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 383,344 млрд грн, або 57% від їх загального обсягу.