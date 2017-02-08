Американський фондовий індекс Nasdaq поставив новий рекорд

Американський фондовий індекс S&P 500 ледь підвищився за підсумками торгів вівторка, тоді як індексу Nasdaq вдалося встановити новий рекорд завдяки зростанню акцій великих технологічних компаній, яке компенсувало падіння енергетичних паперів.

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Індекс Dow Jones також досяг історичного внутрішньоденного піку відразу після відкриття ринку, в той час як S&P 500 наблизився до чергового рекордного максимуму.

Більше половини компаній у складі S&P 500 представили квартальну звітність, і в даний час ріст прибутку в річному вираженні за четвертий квартал оцінюється приблизно в 8,2 відсотка, свідчать дані Thomson Reuters. Це може виявитися найбільш значним зростанням з третього кварталу 2014 року.

На момент закриття Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Dow Jones піднявся на 0,19 відсотка до 20.090,29 пункту, індекс S&P 500 зріс на 0,02 відсотка до 2.293,08 пункту, індекс Nasdaq Composite додав 0,19% і завершив сесію на позначці 5.674,22.

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Енергетичний сектор продемонстрував найгірші результати серед основних галузевих субіндексів у складі S&P, знизившись на 1,4 відсотка. Акції Chevron і Exxon подешевшали на 1,4 та 0,6 відсотка відповідно, надавши найбільший тиск на S&P.

Підтримку індексу, однак, надали акції технологічних компаній. Вартість паперів Apple зросла приблизно на 1 відсоток, а папери Alphabet, батьківської компанії Google, подорожчали на 0,9 відсотка. У лідерах зростання були акції споживчого сектора, додали 0,8 відсотка.

Акції General Motors знизилися на 4,7 відсотка, оскільки автовиробник повідомив про падіння чистого прибутку в четвертому кварталі, що частково пов'язано зі збитками від зміни курсів валют, а також спрогнозував, що прибуток на акцію в 2017 році залишиться без змін.

Папери Michael Kors подешевшали на 10,8 відсотка, оскільки виробник сумок повідомив, що прибуток і продажі за поточний квартал виявляться значно гіршими за прогнози.

Після закриття ринку акції Walt Disney також впали в ціні після публікації квартального звіту компанії.