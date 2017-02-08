Кабмін виключив Державну зернову корпорацію зі списку приватизації на 2017 рік

Кабінет міністрів України виключив Державну продовольчо-зернову корпорацію України (ДПЗКУ) з переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Державна продовольчо-зернова корпорація виключена з Переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Це рішення дозволить підвищити ефективність компанії і продовжити ефективну співпрацю з китайськими партнерами", - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Згідно з повідомленням, відстрочка приватизації підприємства обумовлена бажанням уряду відновити співпрацю ДПЗКУ з китайською корпорацією ССЕС, припинене після рішення про передачу української держкорпорації в приватну власність.

Раніше голова правління ДПЗКУ Олександр Григорович зазначав, що виключення ДПЗКУ зі списку приватизації дозволить підприємству в найближчі два роки реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, які були узгоджені з китайською стороною, і збільшити вартість компанії. Також, на думку глави підприємства, такий крок створить сприятливі умови для продажу держкорпорації на відкритому конкурсі.

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Як повідомляв УНІАН, до прийняття відповідного рішення, у списку приватизації на 2017 рік перебували 33 українських підприємства, в тому числі "Аграрний фонд", "Артемсіль", "Укрспирт" і ДПЗКУ.

У 2012 році ДПЗКУ залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 мільярди доларів, з яких використано лише 500 мільйонів доларів, 1 мільярд доларів знаходиться на депозитному рахунку в "Укрексімбанку". Ще 1,5 мільярда доларів зберігаються в китайському банку. За резервування цих коштів корпорація сплатила 200 тисяч доларів. Однією з причин збитковості в компанії називають необхідність за договором з китайцями обслуговувати цей валютний кредит, використовувати кошти якого ДПЗКУ не має наміру.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 55 філій, їх загальна робоча ємність становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйонів тонн зернових вантажів на рік.