Фонд гарантування випробує новий підхід до продажу активів банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб організував пілотний проект з реалізації активів неплатоспроможних банків з застосуванням нового підходу на базі чотирьох неплатоспроможних банків - "Євробанк", "Фідобанк", "Хрещатик" і "Укргазпромбанк".

Як повідомила прес-служба фонду, в рамках нового підходу початкова ціна лотів на перші торги буде встановлюватися за балансовою вартістю, якщо вона не нижче оціночної, а самі активи будуть безперервно виставлятися на торги до продажу.

Фонд нагадав, що за чинною процедурою після зниження ціни лота на 30% від початкової потрібно повторно стверджувати умови продажу такого активу виконавчою дирекцією Фонду.

Читайте такожВ Україні за рік банківських працівників поменшало майже на 10 тисяч осіб

"На все це потрібен час. Тому ми очікуємо, що реалізація пілотного проекту допоможе нам прискорити процес продажу активів. Стартова ціна буде максимальною - балансовій, якщо вона виявиться вищою. І далі вже попит на актив буде її коригувати", - пояснила директор департаменту консолідованих продажів і управління активами ФГВ Юлія Берещенко.

Фонд також зазначив, що перші лоти вже пройшли передпродажну підготовку.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.