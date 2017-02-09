У НАБУ заявляють, що керівництво ОГХК готувалося приватизувати підприємство на свою користь

Звинувачення на адресу Національного антикорупційного бюро України у нібито зриві приватизації та блокуванні високоприбуткової діяльності ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» не відповідають дійсності і відволікають увагу суспільства від реального стану справ на підприємстві.

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Про це УНІАН повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

«З матеріалів розслідування, зібраних під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема аудіозапису телефонних розмов одного з підозрюваних, вбачається, що керівництво компанії, готувалося до здійснення приватизації «ОГХК», ймовірно, на свою користь», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за версією детективів, організатори схеми не бажали розвивати компанію, виводили з неї фінансові ресурси, скорочували штат працівників, при цьому домовляючись про постачання продукції на тимчасово окуповану територію на сході України.

Досудове розслідування за даними фактами триває.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня детективи НАБУ затримали чотирьох посадових осіб ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» за підозрою у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на суму понад 300 млн грн.

Як встановили детективи бюро, у 2014 році затримані (разом з іншими особами, у тому числі громадянами інших держав) створили групу для отримання неправомірної вигоди в інтересах іноземних компаній, які, своєю чергою, пов’язані з посадовими особами ОГХК).

Схема зводилась до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним компаніям-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами ОГХК.

У подальшому ці компанії-посередники перепродували придбану в ОГХК титанову продукцію за ринковими цінами міжнародним компаніям, які використовують таку продукцію у власному циклі виробництва. Різниця у вартості надходила на рахунки компаній-посередників та під виглядом оплати за надані транспортні послуги виводилася на рахунки інших компаній, підконтрольних службовим особам ОГХК.

Досудове розслідування за наведеними фактами в НАБУ розпочали в січні 2016 року.