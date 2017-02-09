Французька енергокомпанія після вибуху на АЕС подешевшала на півмільярда євро

Французька енергетична компанія EDF подешевшала приблизно за 1,5 години на €540 млн (2,7%) — до €19,33 млрд — на фоні повідомлень про вибух на одній з АЕС, випливає з даних торгів у Парижі.

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О 9:30 за місцевим часом одна акція компанії коштувала €9,42, до 11:10 вартість знизилася до €9,165 за цінний папір, повідомляє RNS.

Раніше Ouest France повідомила, що на атомній електростанції (АЕС) Flamanville, розташованій у місті Шербур (Франція), стався вибух. Загрози витоку радіації немає, заявляє місцева влада.