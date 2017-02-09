Став відомий новий власник "Карпатнафтохіму"

Опосередкованим власником більше 50% нафтохімічної компанії "Карпатнафтохім" (Івано-Франківська область) через Xedrian Holding Ltd (Кіпр) став Ільхам Мамедов, який раніше очолював "Лукойл-Україна", повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Антимонопольний комітет України дозволив компанії Techinservice Limited (Англія) купити понад 25% нідерландської Lukoil Chеmical B. V., якій належить 100% нафтохімічної компанії "Карпатнафтохім", не вказаній фізичній особі - громадянину України через Xedrian Holding Ltd (Кіпр) – більше 50%.

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Довідка УНІАН. "Карпатнафтохім" (м. Калуш, Івано-Франківська область) створено в 2004 році. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.

У квітні 2015 року австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH (AMIC) в особі дочірньої компанії "АМІК Україна" закрила угоду з "Лукойлом" за купівлі 100% акцій "Лукойл-Україна", що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.