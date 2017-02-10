"Альфа-Груп" купила українську лізингову компанію

Компанія ABH Ukraine Limited - акціонер «Альфа-Банку» (Україна) - завершила операцію з UniCredit Leasing S. p.A. з придбання лізингової компанії Unicredit Leasing Ukraine.

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Як повідомила УНІАН прес-служба «Альфа-Банку», ця операція, вартість якої не розголошується, є продовженням стратегії неорганічного зростання і дозволить збільшити кредитний портфель, залучити нових клієнтів, фахівців та досвід європейської компанії.

За інформацією банку, після завершення угоди UniCredit Leasing отримала назву «Неос Лізинг».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.

У грудні 2016 року UniCredit Bank оголосив про ребрендинг і повернення до своєї історичної назви – «Укрсоцбанк» у зв'язку із завершенням угоди між групою UniCredit і ABH Holdings S. A.

Unicredit Leasing працює на українському ринку з 2006 року, займається лізингом сільськогосподарської техніки, транспорту, будівельної техніки та промислового обладнання.