Держпідприємство "Укрпошта" 1 березня перетвориться на публічне акціонерне товариство

Процес реорганізації Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство буде завершено 1 березня 2017 року, повідомив на прес-конференції заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

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«Укрпошта» розпочала корпоратизацію влітку, і 1 березня - це менше, ніж за місяць - вже буде діяти Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» з дотриманням усіх процедур відповідно до вимог чинного законодавства», - сказав Лавренюк.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року урядовий комітет із питань розвитку інфраструктури і екологічної політики підтримав рішення провести реорганізацію «Укрпошти».

З 1 липня 2016 року обійняв посаду новий директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, призначений урядом у квітні за результатами кадрового конкурсу. Раніше він повідомляв, що корпоратизація держпідприємства буде завершена до серпня 2017 року.

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Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє більш як 83 млн пенсій.

У 2015 році УДППЗ «Укрпошта» одержало 53 млн грн прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія одержала 4 млн грн збитків.