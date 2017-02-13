Китайський клон Twitter став дорожчим за американську соцмережу

Капіталізація китайської компанії Weibo, яка займається розвитком соціальної мережі — аналога Twitter, перевищила капіталізацію самої Twitter, повідомляє Bloomberg.

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Капіталізація Weibo зросла до $11,3 млрд, тоді як акції Twitter після опублікування фінансової звітності продовжують дешевшати — капіталізація американської соціальної мережі становила близько $11,1 млрд.

Соцмережа Weibo була створена в 2009 році як клон Twiiter.

У 2014 році після первинного розміщення акцій (IPO) капіталізація Weibo становила $3,4 млрд, у той час як капіталізація Twitter перевищувала $26,5 млрд.