Акції Apple оновили історичний максимум

Акції американської компанії Apple досягли історично максимального значення на закритті торгів, перевищивши цінову позначку в 133 долара за папір, свідчать дані торгів.

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За підсумками торгів понеділка папери компанії подорожчали на 0,89%, до 133,29 долара за акцію. Таким чином, вартість акцій оновила історичний максимум для показників на закритті торгів, досягнутий в лютому 2015 року, 133 долара за папір, повідомляє Прайм.

Спільним історичним максимумом для акцій компанії є цінова позначка в 134,54 долара. Востаннє папери Apple дорожчали до цього рівня в квітні 2015 року.

Капіталізація Apple зараз становить $700 мільярдів.

Аналітики вважають, що зростання вартості акцій Apple пов'язане з її звітністю, оприлюдненою на початку лютого. На думку експертів, зараз на ринку відбувається запізніле ралі.

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Компанія раніше повідомила, що її прибуток в перерахунку на одну акцію за підсумками першого кварталу становив 3,36 долара проти 3,28 долара роком раніше, досягнувши рекордно високого рівня.

Виручка компанії за звітний період зросла на 3,26% в річному вираженні, до 78,351 мільярда доларів, що також є рекордом для компанії. Продажі iPhone в першому кварталі становили 78,290 мільйона одиниць, збільшившись на 5% в річному вираженні, а продажі iPad - знизилися на 19%, до 13,081 мільйона одиниць.

Крім цього, позитивний вплив на вартість акцій Apple надала оцінка від банків Goldman Sachs і UBS, повідомляє телеканал CNBC. Обидва банки підвищили свої рекомендації щодо паперів компанії.