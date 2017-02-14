Фонд держмайна хоче відмовитися від послуг оцінювачів при приватизації держактивів

Фонд державного майна України (ФДМУ), згідно із законопроектом, що розробляється, має намір відмовитися від послуг оцінювачів для формування стартової ціни при приватизації державних активів, повідомив в інтерв'ю УНІАН очільник відомства Ігор Білоус.

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«Ми усуваємо інститут оцінювачів, оскільки на цей орган легко вплинути, що робить їх оцінки часто неадекватними ринковим реаліям», - сказав він.

За словами Білоуса, новий законопроект передбачить розподіл усіх держактивів на дві групи: стратегічні (близько 50 компаній) і об'єкти малої приватизації.

При цьому стратегічні компанії приватизовуватимуться лише за участю радника, який проводитиме оцінку об'єктів. Мала приватизація має повністю перейти на електронні майданчики, де стартову ціну визначатимуть самі покупці своїми попередніми заявками.

«Спочатку потенційні учасники торгів будуть подавати заявки з пропозиціями, на основі яких формується стартова ціна. Після цього відбуваються самі торги. Перемагає той, хто запропонує найбільшу суму за об'єкт приватизації», - зазначив Білоус, додавши, що такий підхід дозволить прискорити масовий продаж невеликих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ мав направити до бюджету 17,1 млрд грн.

У 2017 році Фонд держмайна також має намір направити до бюджету від приватизації 17,1 млрд грн.