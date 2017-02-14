Мінфін позичив на внутрішньому ринку 1,7 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 14 лютого, залучило до державного бюджету 1,739 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 1,383 млрд грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 15,49% річних по 4 із 7 заявок інвесторів, ще 356,6 млн грн – облігацій терміном обігу 2 роки з дохідністю 15,40% річних по 2 із 4 заявок інвесторів.

Розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також термінами обігу 2-3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 14 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 671,211 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 383,344 млрд грн, або 57% від їх загального обсягу.