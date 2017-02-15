Мексиканський нафтовий гігант Pemex випустив облігації на рекордні для країни €4 мільярди

Мексиканська нафтова компанія Pemex випустила облігації на рекордні для ринку країни 4,25 мільярда євро, пише Прайм з посиланням на Wall Street Journal.

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Облігації випущені трьома траншами з термінами погашення в 2021, 2024 і 2028 роках. Ставка за паперами виявилася нижчою, ніж очікувалося – 2,512%, 3,839% і 4,979% відповідно.

Ринки дещо оговталися після загострення відносин Мексики зі США після перемоги на виборах президента Дональда Трампа, відомого своєю антимексиканской риторикою. Після перемоги Трампа на виборах песо впав на 16% до долара. Однак за останній місяць відновився приблизно на 5,6%.

Сектор єврооблігацій в країні з економікою, що розвивається, поки досить малий у порівнянні з доларовими, однак він поступово розвивається і за останні роки значно зріс.

У грудні 2016 року Pemex випустила облігації на 5,5 мільярдів доларів, у березні - на 2,25 мільярда євро, а в липні позичила на японському фондовому ринку 80 мільярдів єн (майже 0,8 мільярда доларів) через розміщення десятирічних облігацій Samurai.