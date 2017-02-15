Основні фондові індекси США оновили історичні максимуми

Основні індекси США оновили історичні максимуми у вівторок завдяки зростанню акцій банків після того, як голова Федрезерву Джанет Йеллен назвала нерозумним надмірне зволікання в підвищенні ставок.

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Акції Apple зросли на 1,25 відсотка, досягнувши історичного максимуму в $134,95 і підтримавши підйом S&P 500, Dow Jones і Nasdaq.

Йеллен сказала, що ФРС ризикує запізнитися, якщо буде затягувати з підвищенням ставок, і в підсумку буде змушена посилювати політику швидко, що може призвести до рецесії. Вона також зазначила невизначеність навколо економічної політики в президентство Дональда Трампа, повідомляє Рейтер.

Папери банків, які, як очікується, будуть у вигідному становищі завдяки підвищенню ставок, штовхнули ринок вгору.

Акції Goldman Sachs додали 1,49 відсотка, Bank of America - 2,97 відсотка. Фінансовий індекс S&P 500 зріс на 1,3 відсотка.

Йеллен, виступаючи в Сенаті, не уточнила, чи залишаються в силі плани ФРС про три підвищення ставки цього року, і не вказала, чи може регулятор підняти індикатор вартості позикових коштів в березні або в червні, чого чекають більшість аналітиків.

Індекс Dow Jones завершив торги зростанням на 0,32 відсотка до 20.477,20 пункту, індекс S&P 500 - на 0,30 відсотка до 2.335,32 пункту, а індекс Nasdaq Composite - на 0,26 відсотка до 5.778,93 пункту.

Шість із 11 основних галузевих секторів S&P знизилися на чолі з індексом комунальних послуг і нерухомості.

Папери General Motors додали 4,64 відсотка після того, як PSA Group, що володіє Peugeot, повідомила, що обговорює можливість придбання конкуруючого європейського автовиробника Opel, що належить GM.

Акції Fiat в результаті зросли на 4,84 відсотка, Ford - на 0,84 відсотка.