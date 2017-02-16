Міністр інфраструктури підписав наказ про корпоратизацію "Укрпошти"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав наказ про корпоратизацію Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» та його реорганізації в акціонерне товариство.

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Як передає кореспондент УНІАН, наказ був підписаний сьогодні, 16 лютого, в ході презентації стратегії "Укрпошти" на найближчі 5 років.

Крім того, міністр також підписав статут нової компанії.

"Саме сьогодні ми перегортаємо важливу сторінку історії "Укрпошти" як державного підприємства і починаємо нову - як публічного акціонерного товариства. "Укрпошта"- третя велика державна компанія, після "Нафтогазу" і "Укрзалізниці", яку було корпоратизовано", - сказав Омелян.

Міністр також заявив, що наступним кроком має стати формування нового складу правління та незалежної наглядової ради компанії.

У свою чергу генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що створення публічного акціонерного товариства надасть додаткові можливості для розвитку компанії.

"Перетворення в акціонерне товариство - це інструмент створення сучасної прозорої системи корпоративного управління, який дасть можливість забезпечити виконання довгострокових стратегічних планів і залучити міжнародні кредитні ресурси для розвитку компанії. Наша мета - повернути лідерські позиції "Укрпошти" на ринку поштово-логістичних послуг і перетворити її на сучасну клієнт-орієнтовану компанію", - сказав Смілянський.

Статутний капітал новоствореної акціонерної компанії становитиме 6,518 млрд грн за рахунок майна, єдиним акціонером якої є держава в особі Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінінфраструктури заявляли, що процес реорганізації Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» в публічне акціонерне товариство буде завершено 1 березня 2017 року.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.

У 2015 році УДППЗ «Укрпошта» отримало 53 млн грн прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 млн грн збитків.