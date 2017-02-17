Акції Samsung дешевшають на тлі арешту голови корпорації

Папери найбільшого південнокорейського виробника електроніки і побутової техніки Samsung Electronics торгуються в мінусі на тлі арешту фактичного керівника корпорації Лі Чже Ена, повідомляє Прайм.

"Як свідчать дані торгів, на 06:52 акції Samsung на Корейській біржі знижувалися на 1,21% до попереднього закриття. При цьому раніше папери компанії падали на 3,2%", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляють корейські ЗМІ, суд у Сеулі видав ордер на арешт фактичного глави корпорації Samsung Лі Чже Ена, який звинувачується у хабарництві у зв'язку з великим корупційним скандалом навколо президента країни Пак Кін Хе. В очікуванні судового рішення по своїй справі фактичний глава корпорації буде перебувати у в'язниці міста Йиван в 15 кілометрах на південь від столиці, пише корейське агентство Ренхап.

"Слідство має завершитися до 28 лютого, але може бути подовжено на один місяць з згоди виконуючого обов'язки президента Південної Кореї прем'єр-міністра Хван Ге Ана", - підкреслює видання.

"Ми зробимо все можливе, щоб істина розкрилася під час майбутніх судових розглядів", - цитує Reuters коротку заяву корпорації Samsung після арешту Лі Чже Ена.