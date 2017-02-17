Moody's Corp в 2016 році скоротив прибуток в 3,5 раза

Чистий прибуток американської компанії Moody's Corporation, що володіє рейтинговим агентством Moody's, за підсумками 2016 року скоротилася в порівнянні з 2015 роком в 3,53 рази - до 266,6 мільйона доларів, повідомляє Прайм.

"Чистий прибуток в перерахунку на акцію становить 1,36 долара проти 4,63 долара роком раніше. Виручка Moody's збільшилася на 3,44%, до 3,604 мільярда доларів. Операційний прибуток становить 638,7 мільйона доларів, що в 2,3 рази нижче за торішній показник", - йдеться в повідомленні.

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За підсумками четвертого кварталу Moody's зафіксувала збиток у 428,6 мільйона доларів проти прибутку в 217,9 мільйона доларів за аналогічний період попереднього року. Разводнений збиток на акцію становив 2,22 долара проти прибутку в 1,09 долара роком раніше, аналітики прогнозували прибуток на акцію у 1,24 долара. Виручка компанії зросла на 8,8%, до 942,1 мільйона доларів. Операційний збиток становив 473,1 мільйона доларів проти прибутку в 333,1 мільйона доларів у четвертому кварталі 2015 року.

"2016 рік відрізнявся від інших розмаїттям подій, що впливають на глобальні фінансові ринки. У нестабільних ринкових умовах Moody's отримав хороші фінансові показники, досягнувши показника по виручці в 3,6 мільярда доларів, що на 3% більше порівняно з 2015 роком", - наводяться в релізі слова генерального директора Moody's Реймонда Макденіела (Raymond McDaniel).

За підсумками 2017 року компанія очікує прибуток на акцію в діапазоні 5,15-5,30 долара.

Компанію Moody's Corporation було засновано в 1909 році в США. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку. Кількість співробітників за даними на грудень 2016 року становить приблизно 10,6 тисячі осіб по всьому світу, компанія присутня в 36 країнах.