Продавати держмайно будуть по-новому: ФДМУ готує законопроект про приватизацію

Фонд державного майна разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, а також консалтинговою компанією Baker McKenzie закінчує роботу над новим законопроектом про приватизацію і незабаром представить його Кабінетові міністрів України.

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Про це повідомляється на сторінці фонду в Facebook.

Згідно з повідомленням, основною метою законопроекту є впровадження передових світових практик у процедуру продажу державних активів, а також запуск масової приватизації.

При цьому у фонді розраховують значно спростити процедуру приватизації невеликих об'єктів, а також регламентувати процедуру залучення всесвітньо відомих інвестиційних радників до продажу великих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становлять 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ мав направити до бюджету 17,1 млрд грн. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявку жоден інвестор.

Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.