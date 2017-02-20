Найбільше злиття в харчовому секторі не відбудеться: Kraft Heinz передумала купувати Unilever

Компанія Kraft Heinz відмовився від планів придбати Unilever за $143 млрд через два дні після того, як наміри виробника кетчупів стали відомі. Про це повідомляє Bloomberg.

«Unilever і Kraft Heinz ставляться один до одного з великою повагою», — йдеться в спільній заяві компаній. «Kraft Heinz має повагу до культури, стратегії та лідерства Unilever», — наводить агентство текст заяви.

Про планування операції зі злиття стало відомо 17 лютого, проте тоді ж Unilever відхилила пропозицію Kraft Heinz. Виробник кетчупів пропонував викупити Unilever за ціною $50 за акцію. В Unilever ж цю пропозицію розцінили як таку, що «фундаментально недооцінює» її вартість, пише РБК.

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Kraft Heinz зіткнулася з великими труднощами у спробах домовитися з виробником побутової хімії, повідомляють знайомі з ситуацією джерела Bloomberg. Менеджмент Unilever під час непублічних переговорів висловлював роздратування тим, що в Kraft Heinz недооцінили Unilever і не мають планів об'єднання компаній.

Акції Unilever зросли на 13% на закритті торгів в Амстердамі в п'ятницю, досягнувши рекордних $47,57 за акцію. Kraft Heinz піднялася на 11%, побивши рекорд на Нью-Йоркській біржі.

Невдала операція могла стати найбільшим злиттям у харчовому секторі, зазначає Bloomberg.