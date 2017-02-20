Приватизація-2017: у Кабміні планують продати більше 100 підприємств

Цього року Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств, повідомив в інтерв'ю УНІАН перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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«Цього року продажу підлягають понад 100 компаній, і зараз (Мінекономрозвитку - УНІАН) із Фондом держмайна готуємо оновлений перелік об'єктів. Крім того, вже підготували законопроект, який удосконалює процес приватизації - спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію. Незабаром плануємо внести цей законопроект до парламенту», - зазначив Кубів.

Він також висловив сподівання, що невдача з продажем наприкінці 2016 року одного з основних активів країни - Одеського припортового заводу не вплине на процес приватизації загалом.

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«Ключовою проблемою, що шкодить успіху приватизації ОПЗ, є наявність боргу перед Group DF, збільшення заборгованості підприємства за енергоресурси і збитковість діяльності. Існує й несприятлива кон'юнктура цін на ринку мінеральних добрив. Причому прогнози невтішні. Тому аукціон минулого року не відбувся, хоча до підготовки приватизації заводу залучали визнані міжнародні організації: інвестиційний банк UBS, EY, Baker & McKenzie», - сказав Кубів.

Він також повідомив, що Фонд держмайна відпрацьовує шляхи відновлення роботи підприємства й повинен внести пропозиції для визначення оптимальних рішень щодо заводу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації в 2016 році ФДМУ повинен був направити до бюджету 17,1 млрд грн. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс із продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявки жоден інвестор. Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.