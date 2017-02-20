Мінфін шукає фінансового радника для розміщення євробондів

Міністерство фінансів України оголосило конкурс на залучення фінансового радника для розміщення євробондів, йдеться в повідомленні міністерства.

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«З метою ефективного управління державним боргом Міністерство фінансів України відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України планує залучити фінансового радника з питань управління державним боргом та здійсненням державних зовнішніх запозичень», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, потенційні претенденти мають подати пропозиції щодо надання своїх послуг і вказати досвід роботи за останні 10 років, у тому числі для держав, які співпрацюють в рамках програм МВФ, досвід участі в розміщенні облігацій на міжнародних ринках капіталу для суверенних позичальників, досвід торгівлі або володіння зовнішніми зобов'язаннями України за останні 5 років, а також загальний досвід роботи з позичальниками в країнах Східної Європи і в країнах СНД, у тому числі в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в поточному році вийти на зовнішні ринки запозичень і здійснити розміщення євробондів, однак їх обсяг не буде значним. На думку міністра фінансів України Олександра Данилюка, можливе розміщення стане радше сигналом присутності України на ринку.

Раніше голова Мінфіну вже заявляв, що Україна може вийти на зовнішній ринок запозичень у другій половині 2017 року, але за умови прийнятної ціни розміщення та рівня кредитних рейтингів країни. У вересні 2016 року Україна здійснила розміщення євробондів під гарантії уряду США на 1 млрд дол.