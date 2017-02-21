Уряд готує газорозподільні мережі до передачі в оренду

Кабінет міністрів України затвердив проект типового договору оренди газорозподільчих мереж (ГРМ) і примірного договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна і Міністерству енергетики та вугільної промисловості провести інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Читайте такожКабмін дозволив сформувати реєстр підприємств-боржників "Нафтогазу"

«Проектом постанови передбачається затвердження типового договору оренди ГРС і примірного договору експлуатації ГРС, а також визначається Міненерговугілля як орган управління ГРС», - сказав перший віце-прем'єр-міністр і керівник Міністерства економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи дане рішення.

За словами Кубіва, цим документом доручено Фонду державного майна і Міненерговугілля провести інвентаризацію, паспортизацію та перевірити наявність правовстановлюючих документів на ці мережі до 31 грудня 2018 року.

Читайте такожНа шляху до енергонезалежності: Гройсман закликав Раду прийняти закон про ринок електроенергії

Згідно з інформацією керівника Мінекономрозвитку, на сьогодні ГРС перебувають на балансі компаній-операторів (облгазів), які мають можливість користуватися цим державним майном безкоштовно. Разом з тим, раніше прийнятий закон «Про ринок природного газу» забороняє безкоштовне використання цих мереж.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про ринок природного газу», який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, було прийнято в 2016 році, і набув чинності з 1 жовтня минулого року.

Згідно з цим документом, ГРС повинні бути взяті в оренду компаніями-операторами, а не використовуватися, як зараз, на умовах договорів відповідального ведення. Також зазначалося, що ці договори було введено постановою Кабміну №770 від 20 серпня 2012 року, яку вже скасовано.

За інформацією народних депутатів, які виступили ініціаторами прийняття законопроекту про перехід до оренди ГРС та встановлення плати оренди, можливі надходження в бюджет 2017 року в разі введення орендної плати становитимуть понад 700 млн грн.