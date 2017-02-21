Російський "Лукойл" завершив операцію з продажу "Карпатнафтохіму"

Російська приватна нафтова компанія «Лукойл» завершила операцію з продажу 100% частки володіння нафтохімічного підприємства «Карпатнафтохім» (Івано-Франківська обл.). Про це повідомляє прес-служба «Лукойлу».

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«Лукойл» завершив операцію з продажу 100% частки володіння в компанії Lukoil Chemical B. V. (Нідерланди), якій належить нафтохімічний завод «Карпатнафтохім», розташоване на території Івано-Франківської області України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2017 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії Techinservice Limited (Англія) купити понад 25% нідерландської Lukoil Chеmical B. V., якій належить 100% нафтохімічної компанії «Карпатнафтохім», а також більше 50% - фізичній особі - громадянину України через Xedrian Holding Ltd (Кіпр).

9 лютого прес-служба АМКУ повідомила, що опосередкованим власником частки компанії через Xedrian Holding Ltd став Ільхам Мамедов, який раніше очолював «Лукойл-Україна».

Довідка УНІАН. «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) створено в 2004 році. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.

У квітні 2015 року австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH (AMIC) в особі дочірньої компанії «АМІК Україна» закрила угоду з «Лукойлом» щодо купівлі 100% акцій «Лукойл-Україна», що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.