У ФДМУ з'явилися претензії до компанії Ахметова щодо приватизації "Укртелекому"

Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає, що компанія ЕСУ, яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» і належить бізнесмену Рінату Ахметову, не виконала низку зобов'язань за договором приватизації «Укртелекому».

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Про це повідомила прес-служба оператора.

«Перевірка (приватизаційних зобов'язань ЕСУ перед "Укртелекомом" - УНІАН) почалася в травні 2016 року, і в лютому 2017 року з великим запізненням Фонд державного майна України направив ЕСУ акт, в якому не підтвердив виконання кількох з понад 50 зобов'язань», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби «Укртелекому», компанія ЕСУ в свою чергу не згодна з окремими висновками, викладеними в акті, й закликає ФДМУ до компромісу. Зазначається, що в разі звернення ФДМУ до суду, ЕСУ буде готовий захистити свою позицію і право власності на акції «Укртелекому».

У повідомленні пояснюється, що група СКМ стала власником контрольного пакета акцій «Укртелекому» в 2013 році, через два роки після його приватизації. Група опосередковано придбала ЕСУ у попередніх власників, які брали участь у приватизації «Укртелекому» в 2011 році й уклали приватизаційний договір, у якому містилися згадані зобов'язання.

«На думку ЕСУ, ключові претензії ФДМУ пов'язані з діями або бездіяльністю попередніх власників «Укртелекому» і характером зобов'язань, взятих ними на себе під час приватизації», - йдеться в повідомленні.

На сайті оператора зазначається, що з моменту входження «Укртелекому» в СКМ оператор демонструє стабільні фінансові результати, веде прибуткову діяльність і щорічно сплачує до держбюджету майже 2 млрд грн. При цьому в повідомленні відзначається, що оператор продовжує надавати свої телекомунікаційні послуги в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» в 2016 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 1,8 разу - до 244 млн грн. Разом з тим виручка компанії в 2016 році зменшилася на 2% - до 6,636 млрд грн.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).