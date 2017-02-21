У ФДМУ з'явилися претензії до компанії Ахметова щодо приватизації "Укртелекому"

19:35, 21 лютого 2017
Фондовий ринок
647

За даними прес-служби «Укртелекому», компанія ЕСУ в свою чергу не згодна з окремими висновками, викладеними в акті, і закликає ФДМУ до компромісу.

Фото УНІАН

 Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає, що компанія ЕСУ, яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» і належить бізнесмену Рінату Ахметову, не виконала низку зобов'язань за договором приватизації «Укртелекому». 

Читайте такожКабмін вирішив перевірити виконання договору купівлі-продажу "Укртелекому" Ахметова

Про це повідомила прес-служба оператора.

«Перевірка (приватизаційних зобов'язань ЕСУ перед "Укртелекомом" - УНІАН) почалася в травні 2016 року, і в лютому 2017 року з великим запізненням Фонд державного майна України направив ЕСУ акт, в якому не підтвердив виконання кількох з понад 50 зобов'язань», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби «Укртелекому», компанія ЕСУ в свою чергу не згодна з окремими висновками, викладеними в акті, й закликає ФДМУ до компромісу. Зазначається, що в разі звернення ФДМУ до суду, ЕСУ буде готовий захистити свою позицію і право власності на акції «Укртелекому».

У повідомленні пояснюється, що група СКМ стала власником контрольного пакета акцій «Укртелекому» в 2013 році, через два роки після його приватизації. Група опосередковано придбала ЕСУ у попередніх власників, які брали участь у приватизації «Укртелекому» в 2011 році й уклали приватизаційний договір, у якому містилися згадані зобов'язання.

«На думку ЕСУ, ключові претензії ФДМУ пов'язані з діями або бездіяльністю попередніх власників «Укртелекому» і характером зобов'язань, взятих ними на себе під час приватизації», - йдеться в повідомленні.

На сайті оператора зазначається, що з моменту входження «Укртелекому» в СКМ оператор демонструє стабільні фінансові результати, веде прибуткову діяльність і щорічно сплачує до держбюджету майже 2 млрд грн. При цьому в повідомленні відзначається, що оператор продовжує надавати свої телекомунікаційні послуги в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» в 2016 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 1,8 разу - до 244 млн грн. Разом з тим виручка компанії в 2016 році зменшилася на 2% - до 6,636 млрд грн.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter