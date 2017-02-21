Для приватизації Україні необхідно перевести у Чорне море "загублені" у Каспійському морі танкери - ФДМУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) Олексій Косьмін. За його словами, ЧМП виключено з числа об'єктів, що підлягають приватизації.

«Уряд прийняв рішення про пошук додаткових активів підприємства. Найближчим часом співробітники Міністерства інфраструктури та Служби безпеки України виїдуть у В'єтнам, щоб вирішити питання з часткою ЧМП у причалі в тамтешньому порту. Крім того, виявилося, що в Барселоні (Іспанія) є будівля, що належить пароплавству», - сказав Косьмін.

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Відповідаючи на запитання про можливу приватизацію іншої судноплавної компанії «Укртанкер» (така пропозиція надійшла у ФДМУ від Мінінфраструктури), керівник регіонального відділення сказав, що «стосується «Укртанкера», то у нього - два танкерних судна, обидва - в Каспійському морі.

«Один затонув і лежить на дні вже досить давно з величезними боргами. А капітан другого побоюється заходити в російські порти, тому що там теплохід заарештують за борги того, який лежить на дні. І ось він там десь «гуляє» між Іраном, Казахстаном, Туркменією. Там якась дагестанська компанія керує», - сказав Косьмін. За його словами, профільне міністерство говорить про необхідність приватизації цього об'єкта, але, як зазначив Косьмін, для цього «міністерство має відшукати можливість перевести ці танкери в акваторію Чорного моря».

Косьмін також зауважив, що цього року ФДМ виставить на приватизацію низку об'єктів Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна вирішив приватизувати Чорноморське морське пароплавство. Початкова вартість основних засобів підприємства станом на 30 вересня минулого року становила 180,5 млн грн, а залишкова – 83,2 млн грн. Про це йшлося в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації».

Довідка УНІАН. Офіційною датою утворення Чорноморського морського пароплавства вважається 16 травня 1833 року. У 1991-му на балансі ЧМП налічувалося 350 суден основного флоту і понад тисяча — допоміжного. До розпаду СРСР доходи компанії сягали 1 млрд. дол. на рік. Проте вже в 1993-му її борги перевищили 200 млн. дол. Того ж року було створено акціонерний концерн «Бласко», на чий баланс перейшли судна ЧМП. Більшість з них було продано.

До складу майна ДСК «Укртанкер» нині входять два нафтоналивних судна - танкер «Віктор Кібенок» (1998 рік введення в експлуатацію) і танкер «Володимир Правик» (1987 рік введення в експлуатацію), використовується ТОВ «ЮНІ-ТАНКЕР» за договором бербоут-чартеру. Судно не здійснює комерційних рейсів.