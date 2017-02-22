Фондові індекси США знову досягли історичних максимумів

Основні фондові індекси США у вівторок знову досягли історичних максимумів на тлі корпоративних новин і оптимізму інвесторів щодо економічної програми президента країни Дональда Трампа, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,58% - до 20743 пунктів, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 0,47%, до 5865,95 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 —на 0,6%, до 2365,38 пункту, повідомляє Прайм.

У вівторок найбільша в світі роздрібна торгівельна мережа Wal-Mart Stores Inc. повідомила, що за підсумками четвертого кварталу 2016/17 фінансового року (завершився 31 січня) її виручка зросла на 1% в річному вираженні, до 130,9 мільярда доларів. Крім того, скоригований прибуток на акцію досяг 1,30 долара, перевищивши прогнози експертів, що очікували показника на рівні 1,28 долара.

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Один із найбільших американських телекомунікаційних операторів Verizon Communications Inc. і американська інтернет-компанія Yahoo! внесли поправки до угоди з купівлі більшої частини бізнесу пошукача, зокрема знизивши вартість угоди на 350 мільйонів доларів, до 4,48 мільярда доларів.

Інвестори звернули увагу на заяви представників Федрезерву. Раніше в понеділок президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер заявила, що якщо поточна економічна ситуація в США збережеться, то вона виступить за підвищення ставки незабаром. Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер, в свою чергу, не виключив, що підтримає підвищення процентної ставки ФРС на наступному засіданні регулятора в березні, якщо побачить, що інфляція в США продовжує прискорюватися. Ці коментарі зміцнили думку деяких учасників ринку, що ставка буде підвищена на засіданні ФРС у березні.