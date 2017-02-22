Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 709,664 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, у тому числі 268,784 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 6 місяців із середньозваженою дохідністю 14,3% річних, ще 440,880 млн грн - облігацій терміном 1 рік з прибутковістю 15,2% річних.

Розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3 і 9 місяців не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року планує розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також термінами обігу 2-3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 21 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 674,490 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 382,074 млрд грн, або 56,6% їх загального обсягу.