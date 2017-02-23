Гройсман назвав недоцільною повну приватизацію стратегічно важливих держкомпаній

Уряд України вважає недоцільним повний продаж державних підприємств, що становлять стратегічний інтерес і володіють унікальними виробничими технологіями.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час поїздки до Харківської області.

Разом з тим, очільник уряду допустив продаж невеликих пакетів акцій стратегічно важливих підприємств з метою залучення партнерів з виробництва.

«В Україні 3,5 тис. підприємств державної форми власності. Держава - це не найефективніший власник. І у нас є підприємства, які можна продати на прозорих аукціонах. Але є й підприємства, які виробляють унікальну продукцію. Продавати такі підприємства повністю - неприпустимо, - сказав голова уряду. – Разом з тим, якщо ми при продажу невеликого пакета акцій таких підприємств зможемо залучити виробників світового рівня, це нормально. І тут потрібно виходити з інтересів держави».

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації в 2016 році ФДМУ повинен був спрямувати в бюджет 17,1 млрд грн. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявки жоден інвестор. Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.

Загалом цього року Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств.