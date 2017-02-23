Міненерговугілля створило нове держпідприємство - "Українська паливно-енергетична компанія"

18:58, 23 лютого 2017
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Підприємство створено з урахуванням пропозиції департаменту нафтогазового комплексу міністерства. При цьому в документі не вказаний рід діяльності нового підприємства.

Фото УНІАН

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України створило підприємство «Українська паливно-енергетична компанія».

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Відповідний наказ від 23 лютого розміщений на сайті міністерства.

Підприємство створено з урахуванням пропозиції департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля.

При цьому в документі не вказаний рід діяльності нового підприємства.

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