Міненерговугілля створило нове держпідприємство - "Українська паливно-енергетична компанія"

Підприємство створено з урахуванням пропозиції департаменту нафтогазового комплексу міністерства. При цьому в документі не вказаний рід діяльності нового підприємства.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України створило підприємство «Українська паливно-енергетична компанія». Читайте такожОблгази зобов'яжуть платити за експлуатацію газорозподільних мереж (документ) Відповідний наказ від 23 лютого розміщений на сайті міністерства. Підприємство створено з урахуванням пропозиції департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля. При цьому в документі не вказаний рід діяльності нового підприємства.

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