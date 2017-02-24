Віртуальна валюта біткойн оновила історичний максимум на біржі

Біржовий курс біткойна в середу, 24 лютого пробив історичний максимум і склав $1,183.68.

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Про це свідчать дані нью-йоркської біржі itBit, повідомляє РБК.

Курс біткойна до долара отримав поштовх до зростання на ранкових торгах, коли його вартість до долара трималася вище $1,000, повідомляється на сайті CoinDesk. Вартість криптовалюти почала підніматися вранці, коли становила близько $1,100 і зараз продовжує триматися вище цього рівня.

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За даними CoinDesk, поштовхом для зростання курсу біткойна стали позитивні очікування трейдерів. За їх припущеннями, Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить перший у світі ETF-біткойн-фонд. Таке рішення повинно бути прийняте до 11 березня.

На початку січня біржовий курс біткойна вперше з 2013 року перевищив $1000. Тоді 29 листопада курс криптовалюти становив $1242. Після цього курс біткойна різко впав.