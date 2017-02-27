Злиття Лондонської біржі з Deutsche Boerse виявилося на грані зриву
Лондонська фондова біржа (LSE) заявила, що її пропозиція про об'єднання з франкфуртською Deutsche Boerse навряд чи буде схвалена Європейською комісією.
Про це повідомляє Republic з посиланням на Reuters.
Раніше Єврокомісія зажадала від LSE продати частку в торговій платформі фіксованого доходу MTS. Проте рада директорів Лондонської біржі заявила, що не може задовольнити нові вимоги антимонопольного регулятора.
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«Грунтуючись на позиції комісії, LSE вважає, що регулятор навряд чи схвалить угоду», – йдеться в заяві біржі.
При цьому компанія повідомила, що продовжить робити кроки для отримання схвалення регуляторів.
Раніше повідомлялося, що, згідно з умовами злиття, частка акціонерів LSE в об'єднаній біржі складе 45,6%, решта 54,4% припадуть на акціонерів Deutsche Boerse. Капіталізація об'єднаної компанії складе близько $30 млрд.