Американський мільярдер Баффет збільшив пакет акцій Apple більш ніж удвічі

Інвестиційний фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway більш ніж у два рази збільшив пакет акцій Apple Inc. у січні 2017 року. Про це американський мільярдер повідомив в інтерв'ю телеканалу CNBC.

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До теперішнього моменту Berkshire Hathaway володіє близько 2,5% акцій Apple (133 млн акцій), які перебувають в обігу, що робить технологічну корпорацію найбільшою в активі фонду після Coca-Cola. Пакет акцій Apple, який належить Баффету, оцінюється в $17 млрд.

«Тому, що вони мені подобаються», — так мільярдер прокоментував покупку акцій. В Apple Баффета приваблює «здатність утримати клієнта». Крім того, бізнесмен схвалює стратегію використання капіталу, якої дотримується голова компанії Тім Кук. Інвестор прогнозує, що капіталізація Apple перевищить $1 трлн, передає РБК.

Напередодні Bloоmberg повідомив, що Berkshire Hathaway в 2016 році заробив на акціях Apple більше $1,6 млрд. Інвестфонд, як зазначало агентство, у 2016 році увійшов у топ-10 найбільших інвесторів Apple.

На кінець 2016 року ринкова вартість портфельних інвестицій Berkshire акції Apple оцінювалася в $7,1 млрд. Загальна вартість портфеля — $122 млрд.