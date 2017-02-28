Американський промисловий індекс Dow Jones досяг рекорду 12 разів поспіль

Основні фондові індекси США в понеділок зросли, Dow Jones досяг рекордного рівня 12 разів поспіль на фоні очікування виступу президента США Дональда Трампа, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0,08% — до 20837,44 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ — на 0,28%, до 5861,90 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 0,1%, до 2369,73 пункту, повідомляє РИА Новости.

Виступ Трампа в Конгресі США відбудеться у вівторок. Очікується, що промова американського президента буде містити детальнішу інформацію щодо заявленого раніше амбітного податкового плану, а також інші деталі його економічної політики.

"Врешті-решт люди сфокусуються на тоні промови президента Трампа у вівторок", — вважає співробітник Wedbush Securities Ян Вінер, якого цитує MarketWatch.

Обсяг замовлень товарів тривалого користування в країні в січні зріс на 1,8%, що збіглося з прогнозами аналітиків. При цьому індикатор за грудень 2016 року був переглянутий у бік зменшення: зниження становило 0,8% проти 0,5%. Обсяг замовлень без урахування транспорту знизився в січні на 0,2%, аналітики прогнозували зростання індикатора на 0,5%.

Кількість незавершених продажів будинків в січні знизилася на 2,8%, тоді як експерти очікували зростання показника на 1,1%.