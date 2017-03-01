Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 3 мільярди гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,907 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 2,526 млрд грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 15,09% річних, 376,3 млн грн – облігацій строком на 1 рік з дохідністю 14,99% річних, 4,5 млн грн паперів строком на 9 місяців з дохідністю12,1% річних.

Розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3 і 6 місяців не проводилося.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також термінами обігу 2-3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 28 лютого, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 685,099 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 382,074 млрд грн, або 55,8% їх загального обсягу.