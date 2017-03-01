Гройсман знову розкритикував роботу Фонду держмайна: "Вам треба всім звільнитися"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман знову розкритикував роботу Фонду державного майна, запропонувавши керівництву відомства «написати заяви і звільнитися».

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Про це глава уряду сказав у ході засідання Кабміну після затвердження фінансового плану енергохолдингу «Центренерго», запланованого до приватизації.

«Фонд неефективно управляє майном. Країна втрачає мільярди. Вам треба всім зібратися, написати заяви і піти, - сказав Гройсман. - Я всього цього не терпітиму. У чиїх інтересах ви все це робите?».

Як повідомляв УНІАН, у поточному році Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії перебуває розробка законопроекту, який вдосконалить процес приватизації, - спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ мав направити до бюджету 17,1 млрд грн. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявку жоден інвестор. У 2017 році обсяг коштів від приватизації також мав становити не менш як 17 млрд грн.