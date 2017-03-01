Україна виплатила $500 мільйонів за єврооблігаціями 2015 року випуску

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу на суму 505,429 мільйона доларів США за облігаціями зовнішньої державної позики 2015 року випуску, повідомляється на сайті міністерства.

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"1 березня 2017 року Міністерство фінансів здійснило виплату купонного доходу за 9 серій ОВДП, випущених державою в листопаді 2015 року в рамках проведеної боргова операції з державним та гарантованим державою боргом. Загальна сума купонного платежу за станом на 1 березня становить 505,429 мільйона доларів США", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року власники 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 мільярда доларів і 0,6 мільярда євро підтримали їх реструктуризацію.

Нові суверенні єврооблігації було випущено 12 листопада 2015 року на загальну суму 11,95 мільярда доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних, а державні деривативи - на 2,92 мільярда доларів.

Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.